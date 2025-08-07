EU quita visa al presidente municipal de Nogales, el morenista Juan Francisco Gim

NOGALES, Son (apro).-El gobierno de Estados Unidos le canceló la visa al presidente municipal de Nogales, Sonora, el morenista Juan Francisco Gim Nogales.

"Al presidente municipal de Nogales se le canceló su visa", dijo a Proceso una funcionaria del servicio de inmigración del gobierno de Donald Trump.

La funcionaria rechazó dar detalles de los motivos por los que cuales el gobierno estadunidense tomó la decisión de cancelarle la visa.

"Son asuntos de privacidad por los cuales no podemos en estos momentos dar a conocer por qué se tomó esta decisión", subrayó la funcionaria al hablar del caso del presidente municipal.

Gim Nogales logró una reelección histórica en los comicios de 2024, convirtiéndose en el primer alcalde en la historia reciente de la ciudad en ser reelegido. Con el respaldo de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena-PT-PVEM-Panal) obtuvo cerca del 60% de los votos, sumando más de 42 mil sufragios.

En junio de este año, Gim Nogales generó críticas al apoyar las deportaciones impulsadas por Donald Trump en una entrevista con Fox News, afirmando que "Estados Unidos está limpiando la casa".

Sus declaraciones fueron controversiales debido a las violentas redadas del ICE contra migrantes.

Retiros de visa

El pasado 10 la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, informaron que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó sus visas de no inmigrante. Este hecho, inédito para una gobernadora en funciones en el estado, generó controversia y especulaciones sobre las razones detrás de la decisión.

Carlos Torres anunció en redes sociales que la revocación de su visa se debió a "disposiciones internas" del gobierno estadunidense, negando acusaciones formales en su contra. Por su parte, Marina del Pilar calificó la situación como un asunto administrativo en un "contexto binacional complejo", asegurando que no afecta su labor como gobernadora.