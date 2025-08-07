Layda Sansores se suma a la lista de morenistas de viaje en el extranjero; así reaccionó Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se suma a la lista de integrantes de Morena y partidos aliados que viajan fuera de México, a países de Europa y Asia, ante lo que la presidenta Claudia Sheinbaum admite que ya han sido muchas ocasiones que repite que el servicio público se debe ejercer con humildad.

Pese a esos llamados los funcionarios siguen tomando vacaciones fuera del país, donde tienen una responsabilidad, para viajar a lugares donde difícilmente cualquier mexicano puede hacerlo. En el caso de Sansores fue a Países Bajos.

El planteamiento en la conferencia presidencial, en Palacio Nacional, fue que la mandataria estatal salió de vacaciones en el contexto de su cumpleaños.

Y sí… el verano de ensueño sigue.



Layda Sansores, gobernadora de Campeche, viaja a Ámsterdam.



Se suma a la gira internacional de la 4T: Tokio, Lisboa, Milán, Madrid, Ibiza… los viajes no paran.pic.twitter.com/8jEuIPiWVB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 6, 2025

“Ya hemos hablado mucho de eso. Ya no voy a… Ya di mi opinión y ya. Y la gente también tiene derecho a salir de vacaciones”, dijo al inicio.

“Y, particularmente, mi opinión, siempre la he dicho: humildad en el ejercicio del servicio público”, declaró, con lo que se revelan dos aspectos: Los viajes siguen pese a los llamados de la jefa del Ejecutivo Federal; y que no son pocos los servidores públicos que dejan sus encargos para vacacionar fuera de México, ante la serie de críticas también de ciudadanos de que no elijan, por ejemplo, países de Latinoamérica, ni que sus paseos sean un ejemplo en cuanto a congruencia y austeridad.