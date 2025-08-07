Lluvias fuertes e intensas con granizo impactarán del viernes al lunes a los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este fin de semana continuarán los efectos de la tormenta tropical Ivo en conjunto con otros fenómenos, los cuales provocarán desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló en su pronóstico del 8 al 11 de agosto las entidades en las que se pronostican mayores precipitaciones, vientos fuertes y oleajes elevados.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, la tormenta tropical Ivo se desplazará al sur las costas de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco (occidente, centro y costa), muy fuertes en Colima y Michoacán, y chubascos en Baja California Sur (sur); así como viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de trombas marinas en costas de Michoacán, Colima y Jalisco, viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur (sur), y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco, y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur.

Por otro lado, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura sobre el norte del país, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, muy fuertes en Durango, fuertes en Chihuahua (suroeste), chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste de México, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato y Guerrero, fuertes en Zacatecas, Aguascalientes y la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca (sur y oeste), Chiapas, Veracruz y Tabasco, chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

También se pronostica viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, disminuyendo durante la noche.

Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias puntuales muy fuertes y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posible formación de trombas marinas en costas de Campeche y costa norte de Quintana Roo.

Efectos de la tormenta tropical Ivo el viernes

Para el viernes, el ciclón tropical Ivo se desplazará al suroeste de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en la entidad mencionada, así como Jalisco, Nayarit y Colima.

Se prevé que los efectos disminuyan gradualmente en el occidente de México, en el transcurso de la tarde.

Por otro lado, el monzón mexicano e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa.

Asimismo, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Además, se mantiene la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Valle de México

Al amanecer, cielo medio nublado, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 09 al lunes 11 de agosto)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el ciclón tropical Ivo se localizará al suroeste de la península de Baja California, manteniendo su desplazamiento hacia el oeste, sin generar efectos en el territorio nacional.

Por su parte, una vaguada en altura, canales de baja presión en el noreste, occidente, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como el ingreso de humedad del golfo de México, mar Caribe y océano Pacífico, e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas además del sur del país, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Asimismo, el monzón mexicano generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Asimismo, se da por finalizada la onda de calor para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 08 de agosto:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 08 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Tabasco.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 08 de agosto:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h con posible formación de trombas marinas: Michoacán, Colima y Jalisco.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán; con posible formación de trombas marinas: costas de Campeche y costa norte de Quintana Roo.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, disminuyendo por la tarde.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa sur de Baja California Sur.

Sábado 09 de agosto:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Coahuila.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa sur de Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este y norte) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca (sureste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla.

Domingo 10 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila (noreste y suroeste), San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca (este), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Lunes 11 de agosto: