“Poner el ejemplo”: así reaccionó Luisa Alcalde a la carta de “Andy” López Beltrán (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La polémica de los viajes y lujos de la cúpula morenista sigue confrontando el “principio de austeridad republicana” que promueve dicho partido con el glamour, en esta ocasión, nada menos que de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y principal difusor del ejercicio franciscano del poder.

Por tercera semana, en una conferencia de prensa en Cuernavaca, Morelos, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján fue cuestionada respecto al viaje a Japón de López Beltrán, quien se desempeña como secretario de Organización.

Como en otras ocasiones, la líder morenista quiso referirse a los gobiernos del pasado, a los políticos de otros partidos a los que acusó de costearse los viajes con dinero público buscando el diferenciador guinda en que los viajes de sus dirigentes se realizan con recursos propios. Sin embargo, esta vez, más asimilada al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es evidente que la oposición conservadora y sus medios de comunicación están implementando una campaña sucia contra nuestro Movimiento. Creen que somos iguales, pero no es así. Una vez más le mienten al pueblo.



Aunque se tengan los recursos, la sugerencia dada hoy por la líder de Morena, es que no adquieran lujos porque tienen que ser ejemplo de la justa medianía, el concepto atribuido al expresidente Benito Juárez, reivindicado por el también expresidente López Obrador.

“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara –a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de yo no sé qué cosa—pero no hacerlo. Somos un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, dijo.

Alcalde Luján ha debido responder en estas semanas a las polémicas por el viaje glamoroso de López Beltrán a Tokio, Japón, junto con un diputado federal Daniel Asad; de Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, a Madrid, España, donde se reunió con el también diputado Pedro Haces y Enrique Vázquez, quien días después fue captado en un antro de Ibiza.

A ellos se suma el diputado Sergio Mayer, quien vacacionó con su familia en una isla griega; el secretario de Educación federal, Mario Delgado, quien fue fotografiado en un elegante restaurante de Lisboa, entre otros.

La polémica resurgió porque el martes López Beltrán publicó una carta haciendo alguna precisión sobre el viaje, el costo del hotel en 7 mil 500 pesos la noche y sus vuelos comerciales. Luego acusó al “hampa del periodismo” de ser clasista y a la oposición, especialmente económica, de haber enviado espías a fotografiarlo, acosarlo y emprender una campaña de linchamiento.

Alcalde Luján, cuestionada hoy sobre el asunto, reiteró que López Beltrán viajó con sus recursos y no incurrió en ningún acto de corrupción.