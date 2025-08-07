Sheinbaum admite que no se ha reunido con Adán Augusto y Monreal; “están de vacaciones”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que en las últimas semanas no se ha reunido con los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

La mandataria negó que se debiera a los señalamientos a este último por los vínculos con el crimen organizado del que fue el secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez.

“No, nada que ver, están de vacaciones”, dijo tras un momento de risa la mandataria federal: “Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del congreso”.

Previo a este asunto, la mandataria federal comentó que “en estas dos semanas no nos hemos reunido, pero nos vamos a reunir pronto para trabajar el plan de septiembre”.

??? "Están de vacaciones", dice entre risas la presidenta Sheinbaum al ser cuestionada sobre si se ha reunido con Adán Augusto y Monreal. pic.twitter.com/65zZUlRX9h — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 7, 2025

Entre las iniciativas que planteará la presidenta son las leyes para fortalecer el Poder Judicial, que serán cuatro; como una ley de aduanas y la iniciativa obligada que es el paquete económico que se tiene que presentar el 8 de septiembre.

La presidenta también consideró: “Vamos muy bien, claro, los adversarios muy hipócritas se dedican a criticar a la Cuarta Transformación, pero hay mucha unidad en el movimiento. Y hay que seguir trabajando cerca de la gente siempre”.

Añadió: “Esa es nuestra recomendación siempre, a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, que no se queden nada más en sus curules, sino que sigan cerca de la ciudadanía de la gente, que informen lo que están haciendo en la Cámara, las leyes que se han aprobado y distintas tareas que puedan ser presentados por los partidos a los que representan. Pero la Cuarta Transformación está fuerte”.