Fernández Noroña arremete contra dirigencia de Morena por pedir justa medianía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pidiera a los líderes de su partido evitar lujos, aunque tengan para obtenerlos y poner el ejemplo de la justa medianía, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, discrepó con líder guinda y afirmó que Benito Juárez estableció que la justa medianía es lo que tú puedas pagar con tu sueldo.

En su videocharla del día de ayer, el senador morenista también se mostró molestó por el trato a su investidura en la reunión de Morena, ya que no lo presentaron.

“Estaba diciendo a alguien que la dirección de Morena creo que, aunque tengas para pagarte algo, no, no, no, no, (Benito) Juárez fue muy claro, la media, decorosa medianía, como decía, es en base tu ingreso, la justa medianía decía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso es correcto.

“Les comparto mis penas, antes de entrar en material, les comparto mis penas. Me convocaron, yo agradecí mucho que me convocaran a una reunión de Morena…ni me presentaron. No es un asunto personal, yo a partir del primero de septiembre, si me dicen ahí está Noroña o no está, o sáquese por allá, no pasa nada. Pero si tienes una investidura como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

“O sea, como si nuestro movimiento tuviera muchos presidentes de la Cámara de Senadores, durante un año una persona tiene esa enorme responsabilidad, dignidad, reconocimiento, tarea relevante. Entonces, pues no es que ahí está el presidente de la Cámara de Senadores, no, bueno, te presentan por lo menos, el senador. No es correcto, se hablan de amor, de unidad, del compañerismo, y hechos son amores y no buenas razones, es un mínimo de consideración”, afirmó.

El legislador morenista enfatizó que se tiene que dar el reconocimiento a la investidura, ya que no es cualquier cosa y compartió una reflexión que le atribuyó a Winston Churchill: que hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido.