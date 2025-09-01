Esto dijo Gerardo Fernández Noroña del reportaje sobre “La Casa Chueca” en Tepoztlán (Video)

Gerardo Fernández Noroña mostró una fotografía de la visita que le hizo el alcalde de Tepoztlán. Foto: YouTube GFNorona Oficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, calificó al alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, como un bruto.

Además, afirmó que acudió a su casa en dicha localidad para pedirle ayuda: “Ahí me fue a ver para pedirme apoyo y ahora anda de culebra”.

Durante una transmisión en vivo, el morenista se refirió al reportaje “La Casa Chueca de Noroña: El irregular inmueble que hace enojar a Tepoztlán”, publicado por Proceso el pasado 30 de agosto, y negó las declaraciones de Quiróz Rendón sobre las irregularidades de su inmueble conocido como “La Casa del Silencio”.

“No sé si es corrupto o ineficiente, porque el predial está pagado, ahí está el sello de pagado, pues claro que están pagando los impuestos de esa casa”, afirmó Fernandez Noroña mientras mostraba en pantalla un documento con un sello, cuyo contenido no se logró apreciar de manera clara.

Entonces, una vez más negó la propiedad del inmueble –con un valor de 12 millones de pesos– bajo el argumento de que no ha terminado de pagarlo, por lo que sentenció que el reportaje dado a conocer por esta revista es “ilegal” y vulnera la privacidad de la legítima dueña: “Si la propiedad no es mía, yo no debo pagar impuestos”.

Además, el legislador mostró una fotografía en la que aparece junto a Perseo Quiroz Rendón y arremetió contra él: "Usted me fue a ver a mi casa y no me dijo que era ilegal, ahí me fue a ver para pedirme apoyo y ahora anda de culebra”.

Con ironía en la voz, agregó: “Señor alcalde de Tepoztlán, dedíquese a hacer su tarea, que mucha tarea tiene, y deje de meterse en los asuntos de los fachos de la derecha”.

Y desprestigió los testimonios recolectados en el reportaje, de comuneros que denunciaron al funcionario por adquirir la propiedad de manera ilegal, ya que las tierras comunales no pueden ser objeto de compraventa ni de hipoteca: “Un puñado de comuneros que se tapaban con las cartulinas las caras, el que habló no es líder de los comuneros, hay de todo, hay gente muy decente y muy indecente y hoy se presta al reportaje de Proceso, que es el Reforma en revista”.

Aunque en las fotografías que publicó este medio se marcó con un círculo rojo el área que corresponde a la propiedad de Fernández Noroña, en su video el morenista aseguró: “Toman la casa de al lado que tiene alberca, yo donde vivo no tiene alberca, me encantaría, pero no tiene, es más, a mí me gustaría no una alberca, me gustaría una biopiscina”.