Priistas irrumpen en la sesión con megáfonos y pancartas para denunciar “narcodictadura” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) irrumpieron en la Cámara de Diputados con megáfonos emitiendo sonidos de alarma y pancartas con las leyendas: “no al narcogobierno de Morena”, “Morena la dictadura de México” y “Respeto a los derechos humanos”, entre otras.

La irrupción ocurrió después de la intervención de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, quien se refirió al gobierno de Morena como una “narcodictadura” e hizo un llamado a las organizaciones internacionales para observar el actuar de las instituciones mexicanas.

“Morena es el segundo piso de las narcodictaduras en América Latina, el primero fue Venezuela, con Chávez y Maduro (...) Una narcodictadura comunista es lo que están haciendo”, refirió el senador priista.

Además, Moreno aprovechó el micrófono para recriminar al expresidente del Senado, Gerardo Férnandez Noroña, por presumir en redes sociales fotografías con Manuel Bartlett y Nicolás Maduro.

Durante la intervención del líder nacional del PRI, los legisladores de la bancada morenista abucheaban bajo los gritos de “porro”, “es un honor estar con Obrador” y “corrupto”.

Fernández Noroña señaló a través de su cuenta de X: “Lamento profundamente las muestras de debilidad que compañeros del movimiento están dando frente a la insolencia y provocación del @PRI_Nacional. Pedí la palabra y se me negó y se le da la palabra a quienes están reventando la sesión, es el colmo”.

Los hechos ocurrieron en la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Ahí, los partidos políticos fijaron sus posicionamientos para el comienzo del segundo año de la legislatura LXVI.

Este proceso tiene un calendario programado desde el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre.