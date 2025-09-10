Calderón advierte: “ya no habrá elecciones libres en México”; reprocha que EU no intervino (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la reforma Judicial ya no hay garantías para el ciudadano “y mucho menos para la oposición”, advirtió el expresidente Felipe Calderón.

“Realmente creo que las elecciones libres y justas están en riesgo en México y probablemente ya no habrá elecciones libres”, dijo en un foro en la capital de Estados Unidos.

Felipe Calderón sostuvo el lunes la conversación “El crimen organizado y el futuro democrático de la región” con Michael Stott, periodista del Financial Times, dentro del foro “El estado de la democracia en las Américas: Segunda Conferencia Anual” en la Universidad de Georgetown en Washington.

Ah, el exmandatario sostuvo que, producto de la reciente elección en urnas de jueces y magistrados, el Poder Judicial ahora está en manos de militantes y simpatizantes de Morena.

“Algunos de ellos eran abogados de narcotraficantes o hay personas sin experiencia. Y para terminar con esto, no hay garantías para ningún ciudadano y mucho menos para la gente de la oposición", acusó Calderón Hinojosa.

–¿Podría haber hecho Estados Unidos algo más para salvar la democracia en México? –preguntó Stott.

“No sé, no quiero decir lo que los americanos pudieron hacer. Pero lo que está claro es que este proceso de demolición, no sé si la expresión es correcta, pasó justo bajo la nariz del embajador de Estados Unidos, y no estoy hablando de esta administración.

“No sé si el embajador no se dio cuenta de lo que estaba pasando exactamente o simplemente ignoró aquello, que es terrible", expuso en la conversación.

Al mencionar que México “es la segunda democracia más grande o solía serlo”, sostuvo: Realmente creo que en México están en riesgo las elecciones libres y justas, y probablemente ya no habrá elecciones libres”.