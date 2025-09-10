Lilly Téllez exige paz en Sinaloa y fin al “narcopacto”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Senado de la República, la panista Lilly Téllez y representantes de organizaciones civiles de Sinaloa pidieron paz en la entidad y el fin del “narcopacto” del gobierno de Morena.

En conferencia de prensa, la senadora sonorense reprochó al gobernador Rubén Rocha Moya por burlarse de los sinaloenses y aplaudirles cuando él tiene la responsabilidad de actuar.

Además pidió a Claudia Sheinbaum no salir con el pretexto de que la situación en el estado se agravó por que el gobierno de Estados Unidos capturó a Ismael “El Mayo” Zambada.

“No, la situación no se agrava por la captura de un criminal, se agrava porque no capturan a los criminales …Ahí está la manifestación de que no hay el mínimo respeto a las autoridades de seguridad de México, porque como lo he estado señalando aquí y en el extranjero, México es un narcoestado”, detalló.

Los representantes de organismos ciudadanos anunciaron que este jueves a las seis de la mañana asistirán a Palacio Nacional a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para ser escuchados.

"Van a ir los ciudadanos, pero todos los ciudadanos de México no le vamos a aceptar mañana, presidente Sheinbaum, a que salga con excusas y mentiras para no abrir las puertas de Palacio Nacional a los ciudadanos sinaloenses arrasados por el narcopacto de su gobierno, presidente Sheinbaum y del anterior".

A la conferencia de prensa asistieron: Claudia López Chiquete de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa; Ricardo Beltrán Verduzco, de la Alianza Mexicana de Abogados; Julio Sergio Alvarado Andrade de la Federación de Abogados de Sinaloa; María Isabel Cruz Bernal de Sabuesos Guerrera, Víctor Manuel Aispuro Chaidez de Primaria Sócrates, Raúl Ibañez Márquez de Súmate A.C, Cristina Isabel Ibarra Armenta, de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados, María Elena Reyes Zazueta de Coparmex Sinaloa y el chef activista Miguel Taniyama.