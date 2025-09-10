“Pura politiquería”: así reaccionó Sheinbaum a la petición de Ricardo Anaya sobre AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es pura politiquería, la verdad, pura politiquería”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la exigencia de la oposición para que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rinda cuentas por el contrabando de combustible.

Justificó que ya se dio una explicación sobre los tiempos que llevó la investigación que inició, afirman, con una denuncia incluso del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y que derivó en la detención de 14 personas.

“Aquí se explicó claramente cómo es que, en marzo, llega este buque del que viene toda la investigación y de donde salen todas las órdenes de aprehensión, 14 órdenes de aprehensión por este… Que, en realidad, hay que llamarle contrabando, eh, porque el huachicol es más bien cuando se pica un ducto y… este es contrabando de combustible que no paga impuestos”.

Dijo que el modus operandi se trata del traslado de combustible que viene de Estados Unidos en un buque y al entrar a México se reporta que “no es combustible” para no pagar impuestos y, por lo tanto, es contrabando de combustible.

“Y se hicieron muchísimas cosas en el periodo del presidente López Obrador: los cimientos y el Primer Piso de la Transformación”, dijo Sheinbaum.

Aseguró que a su administración le toca “seguir combatiendo cualquier acción que ocurre ya en nuestro gobierno, además, digo, más allá de lo que hagan las instituciones pertinentes o correspondientes, lo que encontremos: investigarlo y sancionarlo”.