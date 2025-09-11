Marinos fueron ejecutados para callar evidencia: Marko Cortés (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador panista Marko Cortés presentó este miércoles un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar de manera imparcial y profesional los sucesos relacionados con la investigación del huachicol fiscal, entre ellos la reciente muerte de dos marinos.

En la sesión en la Cámara Alta, el exlíder nacional del PAN solicitó al fiscal general Alejandro Gertz Manero que se realicen investigaciones exhaustivas, transparentes y sin sesgos, con el fin de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar que no haya impunidad.

Marko Cortés hizo referencia a casos reportados por los medios de comunicación nacionales, entre ellos el presunto suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez en Tamaulipas, el pasado lunes, y el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en un supuesto accidente durante una práctica de tiro en Sonora.

Son dos de al menos siete personas —entre ellas elementos de la Secretaría de Marina, exfuncionarios de la FGR y un integrantes de la Agencia Nacional de Aduanas— que han perdido la vida en circunstancias sospechosas vinculadas a investigaciones sobre el contrabando de combustible, señala la propuesta de punto de acuerdo.

Otros casos que refirió son el homicidio del marino Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias en Colima y el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vásquez Reyna.

Estos hechos, señala Marko Cortés en el punto de acuerdo, podrían evidenciar la existencia de redes de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

“No fue un accidente”

Al presentar el posicionamiento del PAN en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional en la sesión de ayer del Senado, Marko Cortés afirmó que no generan “ningún tipo de credibilidad” los dichos sobre los recientes marinos que han perdido la vida.

“Qué raro que el pasado ocho de septiembre el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez se haya quitado la vida. Qué raro que el día de ayer el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga haya muerto en una práctica de tiro.

“Qué raro que ambos estaban involucrados directamente con los casos de huachicol. Y por si fuera esto poco, no olvidemos el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero que denunció redes de complicidad y corrupción en noviembre pasado. Amigas y amigos, piensen mal y acertarán”, dijo en la tribuna Marko Cortés y añadió:

“No se quitó la vida, no fue un accidente. Los dos marinos fueron ejecutados para callar evidencia. Fueron ejecutados para proteger a los verdaderos jefes del huachicol en este país”.