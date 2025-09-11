Rinden protesta integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda

Con la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En sesión solemne, el pleno del Senado tomó protesta a los 13 consejeros honoríficos que formarán parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, mismos que fueron elegidos por la Cámara Alta.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, tomó la protesta a los 13 miembros que serán los consejeros honoríficos, quienes fueron acompañados por las senadoras Reyna Celeste Ascencio Ortega, Anabel Ávalos Zempoalteca, Edith López Hernández, Lidia Margarita Valdez Martínez y por los senadores Antonino Morales y Saul Monreal.

Los consejeros honoríficos tomaron protesta en conjunto. Con perfil de familiares fueron elegidos Adela Alvarado Valdez, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinoza Granados, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco.

Foto: Montserrat López

Posteriormente, los designados con el perfil de especialistas en la protección y defensa de derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas son: Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda.

Y finalmente, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos: Emanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Jesell Islas Villagómez.

Los consejeros estarán en el cargo por tres años, sin posibilidad de reelección, además de que no podrán desempeñar ningún cargo como servidores públicos.