Hasta sus gobernadores lo dejaron solo: dice Luisa Alcalde sobre “Alito” Moreno. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, cargó hoy contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por sus expresiones sobre el gobierno de Claudia Shienbaum.

En conferencia de prensa, en Mérida Yucatán, Alcalde Luján expresó:

“El PRI tiene un dirigente violento, corrupto y que acude a los medios internacionales a pedir intervención a nuestro país ¡es el colmo!”.

Desde temprano, las referencias a Moreno Cárdenas estaban en su agenda pues a través de sus redes sociales calificó de “indignante” aue el priísta acuse que en México hay una “narcodictadura y que lo quieren silenciar”.

Añadió:

“La realidad es que nadie lo calla: habla todos los días, aunque mienta todo el tiempo”.

Inclusive, la dirigente morenista se refirió a las giras de la presidenta Claudia Sheinbaum en los estados gobernados por el PRI, con motivo de su primer informe de gobierno y dijo: