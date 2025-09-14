Hugo Aguilar

Hugo Aguilar evita aplaudir a Kenia López y luego le expresa “respeto” en redes (Video)

Esto respondió la presidenta de la Cámara de Diputados sobre el mensaje del presidente de la Suprema Corte tras lo ocurrido en la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroíca de los Niños Héroes.
domingo, 14 de septiembre de 2025 · 17:59

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  Después de ser exhibido por no aplaudir a la diputada panista Kenia López Rabadán durante la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroíca de los Niños Héroes, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, expresó su "respeto" a la política, quien acaba de convertirse en presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Durante el evento oficial de ese 13 septiembre, protagonizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los invitados de honor fueron aplaudidos a medida que se mencionaban sus nombres y cargos; sin embargo, cuando llegó el turno de la diputada López, el nuevo líder del Poder Judicial de la Federación permaneció sentado e inmóvil.

El video empezó a circular en las redes sociales del microcosmos de la política mexicana, con críticas al presidente de la SCJN por menospreciar a la política opositora, quien ha sido detractora de la reforma judicial y las elecciones del pasado 1o de junio, en las que Aguilar obtuvo la mayor cantidad de votos.

 

 

Horas después del evento, Hugo Aguilar publicó un mensaje en su cuenta de X, donde aseveró que saludó a Kenia López Rabadán en el evento, y le envió su "respeto", tanto a ella como al poder legislativo.

 

 

Este domingo, la diputada panista también buscó apagar la polémica, cuando afirmó que "me quedo con su respuesta por tuit", y agregó que en los próximos eventos oficiales "seguiremos todos fortaleciendo a las instituciones", de acuerdo con una nota de Reforma.

