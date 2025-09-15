Diputado del PAN pide congelar cuentas de sospechosos de huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado panista Ernesto Sánchez Rodríguez pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum no tolerar más el huachicol fiscal que, dijo, nació en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y coludió a militares así como marinos.

El diputado albiazul también hizo un llamado enérgico a las autoridades para congelar de manera inmediata las cuentas de los funcionarios que hasta el momento están bajo sospecha o arrestados, así como para quienes tienen investigación por huachicol fiscal en activo.

“Es momento de que Sheinbaum cumpla su palabra de acabar con este flagelo sin titubeos. Hoy nos enteramos que hay más funcionarios de la Secretaría de Marina implicados como el vicealmirante Salvador Camargo, quien permitió descarga de huachi-buques en Tampico, pero hay más políticos de Morena de nivel que han participado en esta red de tráfico de combustible, no queremos más el silencio cómplice del Gobierno”, resaltó.

Sánchez Rodríguez coincidió con la dirigencia nacional de su partido, donde revela que el posible quebranto de 177 mil millones de pesos anuales por los litros de combustible ilegal se traducen en menos medicinas, menos quimioterapias, menos escuelas y menos patrullas.

“Claro que el huachicol fiscal de López Obrador es la mejor cara de la corrupción en Morena, donde siempre se negó este delito y fue Acción Nacional quien lo destapó”, resaltó.

Para finalizar, el legislador panista comentó que el cártel del huachicol fiscal de Morena es totalmente igual a La Barredora, una organización que, señaló, nació y creció bajo el cobijo del sexenio de López Obrador, pero ahora, la presidenta Sheinbaum tiene una tarea titánica por hacer deslindes y "marabarear" con la información.