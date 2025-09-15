Kenia López anuncia que asistirá al Desfile Militar

fiestas patrias
Kenia López anuncia que asistirá al Desfile MilitarLa diputada panista que encabeza la Mesa Directiva en San Lázaro también asistió a la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que acudirá al Desfile Cívico Militar junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En un mensaje en sus redes sociales, la diputada panista detalló que asistirá al evento en representación de todos los legisladores de la Cámara de Diputados.
"Mañana asistiré al Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre en representación de la Cámara de Diputados", compartió.
Kenia López Rabadán también asistió a la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mañana asistiré al Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre en representación de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/Vq5kPCkFNT— Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) September 15, 2025