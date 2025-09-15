Morena busca cobrar más impuestos para obras faraónicas de AMLO: Moreira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que el gobierno morenista quiere cobrar más impuestos porque están quebrados y buscan dinero por todas partes, ya que lo que quieren es cubrir las obras faraónicas de López Obrador.

En un video sus redes sociales, el diputado tricolor detalló que habrá un aumento del 87% al impuesto sobre refrescos, incluso a los que no tienen azúcar, y puntualizó que un impuesto nunca ha servido para terminar con los malos hábitos.

“Morena quiere cobrar más impuestos, nadie dijo que tomar refresco fuera bueno, pero el gobierno se quiere aprovechar para cobrarte más impuestos, están quebrados y buscan dinero por todas partes, lo que quieren es cubrir las obras faraónicas de López Obrador, no buscan construir hospitales, ni centros médicos, ni mucho menos mejorar la salud de las y los mexicanos.

“Habrá un aumento del 87% al impuesto sobre refrescos, incluso a los que no tienen azúcar, mientras que para lo básico no hay subsidios, no hay subsidio para la leche, el agua o el limón, todo es cobrar impuesto, bueno hasta a los videojuegos y al ahorro, se acabaron el dinero en obras inútiles, en deuda y en los caprichos de ya saben quién, nunca un impuesto ha servido para terminar con los malos hábitos o ha sido la solución”, dijo.

Rubén Moreira enfatizó que Morena quiere cobrar más impuestos, quiere el dinero y los ahorros de las personas, así como de pasada influir en sus decisiones.