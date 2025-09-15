Zedillo: “Declaro difunta la democracia mexicana, tendrá que volver a nacer”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Ernesto Zedillo arremetió contra los gobiernos de la Cuarta Transformación en una reciente conversación con el periodista español Juan Carlos Cebrián.

En la charla, Zedillo acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber logrado la completa destrucción de la democracia mexicana, con la complicidad de la actual mandataria Claudia Sheinbaum.

La entrevista, publicada en el portal The Objective, forma parte de una serie sobre la situación política en América Latina, según relató Cebrián, fundador del diario español El País.

“Durante muchos años, desde que dejé de ser presidente de México, tenía yo el propósito de nunca opinar sobre asuntos políticos de mi país. Y decía yo: ‘Hay una sola razón que me haría volver a opinar sobre México. Y esa razón sería si la democracia mexicana que tanto trabajo costó construir, estuviera amenazada’. Desgraciadamente esa amenaza se ha dado y se ha materializado más allá de las peores pesadillas que un servidor hubiese tenido.

“Al final de la presidencia del señor López Obrador se propuso, quizás era un plan que ya tenía, destruir por completo a la democracia mexicana. Y la verdad lo logró, ciertamente apoyándose en su partido y con la complicidad abierta de la ahora presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum”, afirmó Zedillo.

El mandatario que gobernó bajo las siglas del PRI señaló a Morena por lo que llamó la destrucción del Poder Judicial y de los órganos autónomos. “Y eso también ha sido demolido”, lamentó.

En ese contexto mencionó la intención de llevar a cabo una reforma electoral para “eliminar la autonomía” del INE y del TEPJF. “De facto, ya lo tienen porque López Obrador amañó todo para hacer nombramientos de incondicionales”, arremetió.

“En cierto sentido, yo diría que lo que está pasando no refleja algo inherentemente malo en la democracia. Esto ocurre que alguien está abusando de la democracia. Son golpes de Estado silenciosos. En el pasado se utilizaba poner tanques y la fuerza militar en las calles y simplemente declarar que se tomaba el poder de manera autoritaria. Ahora, lo que han hecho estas personas es todo un plan para hacerse del poder fingiéndose como demócratas”, comentó el exmandatario.

“Su gran venganza”

Al referirse a lo que llamó “la perversidad del caso mexicano”, Zedillo consideró que la reforma judicial fue parte de una venganza.

“El señor López Obrador se enojaba mucho porque decisiones arbitrarias que él tomaba, de acuerdo a la Constitución, eran cuestionadas, eran llevadas a los tribunales, llegaban en algunos casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y su gran venganza, y además parte de su proyecto autoritario, fue simplemente decir vamos a destruir al Poder Judicial.

“Y a partir de hace unos días, el Poder Judicial en México está prácticamente cesado. Sus integrantes, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces federales locales, pasando por magistrados, están cesados y ahora han instalado en una farsa de elecciones que no tiene nada de elecciones, que no tienen nada de democracia, sino que desde el principio ellos decidieron quiénes eran los candidatos y después de esos candidatos que ellos eligieron, le dijeron a la gente que ellos movilizaron con sus tácticas clientelistas por quienes deberían de votar. Esto es gravísimo”.

En ese conexto, consideró que los comicios de junio parecen ser un ensayo de lo que Morena piensa hacer en futuras elecciones.

“Con mucha tristeza, declaro difunta la democracia mexicana. Tendrá que volver a nacer. Porque estas personas de un partido que se hace llamar Morena, que se ha instalado prácticamente como partido único, ha hecho todo lo necesario constitucionalmente para quedarse en el poder y abusar del poder y no tener enfrente a nadie que les haga rendir cuentas. Ese ha sido el proyecto. Y lo están ejecutando, entre comillas, a la perfección”, afirmó Zedillo en The Objective.