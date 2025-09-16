Sheinbaum envía reformas a las leyes de amparo y protección industrial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum envió las iniciativas de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Protección Industrial.

En sus redes sociales, la presidenta del Senado detalló que la iniciativa sobre la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa busca establecer un proceso de amparo efectivo y justo.

Además que pretende que el Órgano de Administración Judicial incluya medios digitales para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y delimitar los plazos para resolución.

Mientras que con la Ley Federal de Protección Industrial en materia de transferencia de tecnología se pretende simplificar el proceso de protección de patentes y registros, con el propósito de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México.