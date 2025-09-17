“Andy” López Beltrán niega haber tramitado amparo y denuncia montaje

Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, en imagen de 2018. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram para aclarar informaciones publicadas este martes sobre un supuesto amparo tramitado en su nombre y el de su hermano Gonzalo contra posibles órdenes de captura.

En el texto, López Beltrán niega cualquier involucramiento en el proceso judicial y lo califica como un “montaje” orquestado por adversarios políticos.

En el comunicado, dirigido a los militantes y simpatizantes de Morena, así como a la opinión pública, López Beltrán afirma que “en ningún momento” él ni su hermano tramitaron una demanda de amparo.

Además, indica que no conocen a las personas responsables del trámite y sospecha que se trata de una acción fomentada por opositores para vincularlos con temas y actores ajenos a ellos. “Se trata, una vez más, de un montaje”, señala el texto.

López Beltrán renuncia “tajantemente” al trámite y solicita al Poder Judicial que investigue el caso, ya que, según menciona, no se trata de un solo procedimiento, sino de múltiples realizados en varios juzgados, lo que apunta a una “operación malintencionada planeada y orquestada desde varios frentes”.

El secretario de Organización de Morena atribuye estas publicaciones a “el hampa del periodismo”, cuyos líderes serían “la mafia del poder económico en este país y los deudos del extinto sistema de corrupción institucional”.

Asegura que el incidente forma parte de una campaña de desprestigio destinada a relacionar a su familia con prácticas delictivas, las cuales rechaza y apoya su combate. En este contexto, reitera su respaldo a las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad nacional.

López Beltrán concluye recordando que desde joven aprendió a enfrentar este tipo de ataques, los cuales provienen de quienes “tanto daño hicieron al país”, y enfatiza su compromiso con una vida recta, siguiendo el ejemplo de los líderes nacionales.

Esta aclaración surge en respuesta a reportes periodísticos sobre amparos promovidos en nombre de los hermanos López Beltrán, en medio de tensiones políticas relacionadas con investigaciones judiciales.