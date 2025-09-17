Jornada laboral de 40 horas se aplicará de forma gradual hasta 2030: Pedro Haces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Operación Política de Morena en San Lázaro, Pedro Haces Barba, informó que la jornada laboral de 40 horas será gradual y se espera que para 2030 esté implementada.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el diputado morenista detalló que la reforma será una modernidad laboral de México, y es una suma de voluntades encontradas en torno a un propósito, que a los trabajadores les vaya bien.

“Estamos trabajando en ello, como todos los días aquí en la Cámara, la Comisión del Trabajo está trabajando para que esto salga, como ya se informó desde el Palacio Nacional. Nosotros recomendamos que las 40 horas van, y van a ser gradualmente, en los próximos 5 años vamos a llegar a tener ya en este país el tema de las 40 horas listas.

“Todo el mundo tiene que acoplarse a la modernidad. Las 40 horas es parte de la modernidad laboral de México, y es una suma de voluntades encontradas en torno a un propósito, que a los trabajadores les vaya bien, que a los empresarios les vaya bien, que al país le vaya bien”, explicó.

Haces Barba detalló que hay empresas que no pueden parar, por lo que habrá trabajadores que trabajen más y se les pagarán las horas extra que trabajan.