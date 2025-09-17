Kenia López asegura que el ministro Hugo Aguilar ya le ofreció disculpas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, afirmó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ya se disculpó luego no de aplaudirle en la ceremonia de la Gesta de los Niños Héroes.

En entrevista en el Senado de la República, la diputada panista explicó que el presidente de la Corte se disculpó de manera personal con ella durante el Desfile Cívico Militar.

“Hoy me toca representar a 500 legisladores, yo me quedo con el tuit que fue enviado incluso ese mismo día y ayer en términos personales, de manera física, presencial, digamos, que estuve con el ministro Presidente, él me hizo saber sus disculpas y yo entiendo que es tiempo de construir”, detalló.

Kenia López Rabadán afirmó que México está anhelando que este Poder Judicial dé certezas de legalidad y de respeto; más allá de los partidos o afiliación política, dijo, los ciudadanos necesitan es que cuando estén en un proceso legal, ante un tribunal, un juez, un magistrado o un ministro, pues lo que se respete sea la Constitución.

El pasado 13 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia del aniversario 178 de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en el Bosque de Chapultepec en CDMX, en donde acudieron las presidentas de la Cámara de Diputados y del Senado.

También acudió el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien no aplaudió a Kenia López Rabadán en el momento en que fue presentada, como sí lo hizo con los demás presentes.

Ese mismo día, en sus redes sociales, el presidente de la Corte expresó su respeto a la diputada panista y reiteró su reconocimiento al Poder Legislativo.

“Expreso mi respeto a la Diputada Kenia López Rabadán (@kenialopezr), Presidenta de la Cámara de Diputados, a quien saludé en la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec. Asimismo, reitero mi reconocimiento al Poder Legislativo, en el marco del respeto mutuo, la colaboración y el diálogo que deben prevalecer entre los Poderes de la Unión”, compartió.