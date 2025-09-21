Ofrecimos renunciar a cambio de que no hubiera reforma judicial: Javier Laynez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, reiteró las declaraciones que realizó a Proceso sobre la oferta que hizo a los legisladores de que todos los integrantes del Máximo Tribunal renunciaran a cambio de no aprobar la reforma judicial.

Laynez Potisek participó en un podcast en el que indicó que puso sobre la mesa la destitución de él y sus compañeros en la Corte para evitar la salida anticipada de cientos de jueces y magistrados federales.

En la edición de junio de este año (No. XXIV), Proceso publicó una entrevista con el ahora ministro en retiro en la que analizó el contexto entre las reformas 1994 y la de 2024 que han marcado curso del sistema judicial a nivel nacional.

Consideró una ingenuidad pensar que con la reforma judicial de 2024 no se buscó controlar la Corte por parte del gobierno oficialista, hoy detentado por Morena.

Por ello, explicó que cuando se reunió con integrantes del Poder Legislativo para intentar frenar la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador, optó por defender la carrera judicial.

“Yo les preguntaba ‘¿ya vieron que la reforma es innecesaria?’, porque la sobrerrepresentación les dio la posibilidad de cambiar la Constitución y el cuarto voto en la Corte ya lo tienen, bueno, ya ya ni es tema”, señaló en referencia a que la salida de Luis María Aguilar Morales ofrecía a Claudia Sheinbaum la posibilidad de colocar otro ministro que rompería el bloque de los 8 que emitían votos incómodos para la 4T.

“Era tal mi desesperación e impotencia que llegué a decir ‘quítennos a nosotros, ya, a la Corte, pero por favor, no destruyan la carrera judicial’”.

“Un tsunami”

En sus declaraciones a Proceso, Laynez reconoció que a la Corte le faltó ejercer una verdadera defensa social por mantenerse fieles al principio de que “el juez habla por sus sentencias”, lo que provocó que la gente no entendiera que la reforma propuesta por el expresidente López Obrador no era lo mejor para el país.

“Esto fue un tsunami, nos agarró a todos fuera de la base (…) nunca hemos explicado bien qué hace la Corte o el propio Poder Judicial porque eso nunca se consideró necesario. Vivíamos en nuestro nicho y nos dimos cuenta que ante embates cotidianos, todos los días, se nos dice ‘se callaron mucho tiempo’, porque se decía ‘no debemos intervenir en el debate político’ o ‘no pasa nada, la gente no le entiende’, entonces en un momento dado teníamos la opinión pública completamente en contra, cualquier persona a la que le preguntabas te iba a decir ‘jueces corruptos’ porque durante seis años fue lo que escucharon”, dijo.

Para él, la elección de la totalidad de jueces y magistrados del país es un elemento distorsionante grave aunque a los ojos del régimen sea un triunfo que les garantiza no tener verdaderos juzgadores independientes que, a sus ojos, representan un obstáculo para sus intereses.