Sheinbaum: Nunca podrán calumniar a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, no podrá ser calumniado nunca porque se quedó en el corazón de las personas.

Durante su visita a Mérida, Yucatán en la que rindió nuevamente su primer informe de labores, alabó al expresidente.

“Tanto coraje le tienen quienes perdieron los privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el gobierno, que son unos cuantos, tanto coraje le tienen que siguen calumniando al Presidente López Obrador; pero la verdad es una: nunca lo podrán calumniar porque él se quedó, no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México, y así va a seguir siendo”, dijo.

“No se nos puede olvidar los gobiernos de De la Madrid, de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña, 36 años de gobernar para unos cuantos, de gobernar solamente para quienes se sentían dueños de México”.

“El país más democrático del mundo”

En el evento destacó que su gobierno se respalda con la cercanía ciudadana y la rendición de cuentas, por lo que enfatizó en los avances en materia económica y social que, afirmó, su administración ha logrado en su primer año de labores.

“Nosotros no llegamos al gobierno impuestos por una élite, no llegamos porque alguien decidió por fuera, en un grupo, quién iba a ser el Presidente de la República. Nosotros llegamos con el voto popular, con un movimiento que lleva años, decenas de años luchando por la democracia, por la justicia, por el bienestar del pueblo”, señaló.

Destacó también la participación de los diputados y senadores que aprobaron la inclusión de los Programas del Bienestar en la Constitución.

Presumió que México es el país más democrático del mundo porque elige por voto popular a los integrantes de los tres poderes de la Unión.

“¿Cómo vamos a ser autoritarios, si le dimos al pueblo la posibilidad de elegir a sus jueces, magistrados y ministros? Todo lo contrario, somos el país más democrático del mundo porque es el único país donde el pueblo decide a los tres Poderes de la Unión: al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Es mucho mejor que decida el pueblo siempre.

“Hay algunos iluminados que creen que ellos tienen la verdad absoluta. No, en México, que se oiga bien: ¿quién gobierna?, no gobierna la Presidenta, gobierna el pueblo de México. Somos un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, dijo.