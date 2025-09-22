Sheinbaum bautiza como “MCPAN” la posible alianza entre Acción Nacional y Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum bautizó con el nombre de “MCPAN” la posible coalición entre panistas y el partido Movimiento Ciudadano y criticó cómo podrían hacer alianza con el “cártel inmobiliario”.

“No sé si han visto que dice el PAN que ‘va a poner en pausa su alianza con el PRI’, dicen. Dicen por ahí también ‘que más bien van a recuperar su alianza del 2018’. O, sea, a ver ¿cuál fue la alianza del 2018?, ¿quién postuló a Anaya? ¿Y quién más?”.

Luego de que algunos asistentes respondieron sus preguntas, continuó con su crítica: “Que ‘van a recuperar esa alianza’, dicen. Va a ser MCPAN y el PRI... ¿No les parece raro todo esto, todo este show de Alito?”.

Agregó: “No, imagínense, el cártel inmobiliario. O sea, ¿quién se quiere aliar con el cártel inmobiliario? Digo ¿no?, mi opinión personal. Pero, también, las alianzas, las coaliciones, todo está discusión. Lo que sí, tiene que haber representación federal”.

De nuevo se refirió a Ricardo Anaya, a quien señaló por dejar el país seis años y regresó por sus fueros; también habló del dirigente del PAN, Jorge Romero, como “el jefe del cártel inmobiliario”.