Lilly Téllez propone que Adán Augusto López pida licencia por el caso Bermúdez Requena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Lilly Téllez volvió a proponer que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, solicite licencia para que se ponga a disposición de las autoridades y enfrente las supuestas acusaciones en su contra por la investigación contra Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad cuando el legislador fue gobernador de Tabasco.

La legisladora albiazul presentó un punto de acuerdo al Senado para que Adán Augusto López solicite licencia inmediata a su escaño y, en consecuencia, deje la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta, para que las investigaciones se realicen con plena independencia.

“Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a solicitar licencia como integrante de la LXVI Legislatura y separarse de sus funciones parlamentarias, a fin de que se ponga a disposición de las autoridades competentes y enfrente las denuncias en su contra, en estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, transparencia y rendición de cuentas”, detalla el documento.

El punto de acuerdo también propone que Adán Augusto López ponga a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de todas las autoridades competentes todos los documentos, pruebas e información en relación con Bermúdez Requena y sus posibles vínculos con el crimen organizado y de conflicto de interés por la entrega de contratos a empresas con vínculos familiares, personales o profesionales.

El documento también establece que el senador morenista se conduzca con apego al principio de justicia y transparencia, renunciando a utilizar la inmunidad parlamentaria como mecanismo de protección.