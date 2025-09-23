Monreal pide a Gutiérrez Luna retirar denuncia contra consejeros del INE de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a Sergio Gutiérrez Luna retirar la denuncia contra consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que interpuso en 2021 ante el Órgano Interno de Control (OIC) por intentar suspender temporalmente la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, luego de que la consejera electoral Dania Ravel, informó que el pasado jueves 18 de septiembre que el Órgano Interno de Control le notificó de la denuncia hecha por el representante morenista en el Instituto Electoral en el 2021.

Por lo que en entrevista en la Cámara Baja, Ricardo Monreal enfatizó que ese asunto que ya debe de superarse, ya que no está de acuerdo en que se les finquen responsabilidades después del evento.

“Miren, es un asunto importante, déjenme decirles cómo está. Surge, porque lo vi ayer. Surge en el 2021, 2022, 2021, con motivo del proceso de ratificación, revocación de mandato. Los consejeros electorales emitieron una resolución que, a juicio de quien era representante del INE, que ahora es diputado, Sergio Gutiérrez Luna, habían incurrido en abuso de funciones.

“Y en ese momento, Sergio Gutiérrez Luna los denunció ante el órgano interno de control, por abuso de funciones, porque esa misma decisión de los consejeros la revocó el Tribunal Electoral, precisamente porque se excedían de sus funciones de atribuciones los miembros del consejo.

“Yo creo que es un asunto que ya debe de superarse. Yo no estoy de acuerdo en que se les finquen responsabilidades después del evento. Y le he pedido a Sergio Gutiérrez Luna, que es diputado federal y que fue representante del INE en aquel momento que interpuso el recurso, que se desista para que no haya ninguna consecuencia. Nosotros no tenemos interés, ninguno, para que se afecte algún ex consejero o consejera actual. No nos interesa”, detalló.

Ricardo Monreal puntualizó que retirar la demanda es facultad del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero espera que atienda la sugerencia: “Es un hombre de buena fe y pueda atender mi recomendación de desistimiento y de que no haya ningún efecto jurídico posterior”.

Caso Bermúdez

Ricardo Monreal afirmó que es necesaria la secrecía sobre los bienes del exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, investigado por probables vínculos con el grupo delictivo “La Barredora”.

Esto, luego de que el gobierno de Tabasco reservó la información de sus bienes materiales por cinco años.

“Yo creo que la discrecionalidad y la secrecía con la que se debe de manejar cualquier investigación y cualquier carpeta o indagatoria en materia penal debe tener esa naturaleza. La secrecía es una disposición de carácter legal para que no se altere el principio de legalidad, pero se va a dar a conocer todo y todos los que resulten responsables de esta trama y de esta red criminal se van a tener que someter a proceso penal en su momento”, detalló.