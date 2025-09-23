Rosa Icela Rodríguez defiende ante diputados la estrategia de seguridad de Sheinbaum y AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre reclamos de la oposición sobre el huachicol, inseguridad e insensibilidad hacía víctimas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compareció en la Cámara Baja con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno.

Ahí resaltó la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Orador en contra del huachicol, así como los logros en el presente gobierno.

La funcionaria fue cobijada por los diputados oficialistas. Sin embargo, fue confrontada por los legisladores de oposición, quienes desde sus curules mostraron pancartas con la leyenda: “100 mil desaparecidos” y “Feminicidios en aumento y el Gobierno Ausente”.

Fue el diputado panista Marcelo de Jesús Torres Cofiño quien la confrontó al denunciar la inseguridad y la indolencia con víctimas como las madres buscadoras, así como una red de contrabando de hidrocarburos de la Marina en la que se menciona a los hijos del expresidente López Obrador.

“Usted, secretaria abandonó a las madres buscadoras con la promesa de volver en una hora y media y hasta hoy, siguen esperando...

“Hoy por la mañana presentamos, y aquí está la prueba, la ampliación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán, alias Bobby, y Jesús Ernesto López Gutiérrez. Están señalados como probables responsables de conspiración, delincuencia organizada, huachicol, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Secretaria, le dejo una copia.

“Esto no es invento ni un ataque político. Son hechos sustentados con documentos, expedientes y testimonios. Lo que tenemos frente a nosotros es la creación y operación de lo que ya se conoce como ‘El Cártel de Palenque’, una red que se mezcla con crimen, con crimen organizado, política y familiares del expresidente. No se puede tapar lo evidente, López Obrador sí robó, sí mintió y sí traicionó al pueblo”, enfatizó.

Defiende estrategia de seguridad

Durante su respuesta, la secretaria de Gobernación no dudó en afirmar que la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum funciona y ha dado resultados concretos, puntualizando la disminución de 45.6 % de los delitos de alto impacto, comparado con enero de 2018 y agosto de este año.

Además, Rosa Icela Rodríguez rechazó las acusaciones del diputado panista, mismas que calificó como una campaña de linchamiento y acusaciones sin sustento en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además defendió su estrategia para combatir el huachicol, delito que, según dijo, inició en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Seré muy clara, por lo que hablaban aquí. A 27 días de haber iniciado su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció públicamente el plan conjunto del gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos, una estrategia integral urgente, en la que participaron 15 dependencias.

“Este plan se dio tras detectar que, en noviembre de 2018, es decir, en el último mes del gobierno anterior, se habían robado 80 mil barriles diarios de gasolina, equivalente a 800 carros-tanque por día, lo que representó pérdidas millonarias para el erario.

“El análisis de la situación de los hidrocarburos evidenció que el robo se hacía mediante la ordeña de ductos y también con la operación y complicidad de autoridades. Por ello, elementos del Ejército y de la Marina fueron desplegados para proteger las instalaciones estratégicas, reforzar la vigilancia en ductos, tanques y cuartos de control, así como para escoltar el transporte terrestre de más de 2 mil millones de litros de combustible que circulaban por las carreteras”, detalló.

La secretaria de Gobernación también afirmó que la derecha ha tratado siempre de desprestigiar al mayor líder social de la época reciente, el expresidente López Obrador, un líder que –resaltó– pretenden descalificar y que se ganó a pulso el respaldo del pueblo de México.

“El entonces presidente laboró doble jornada todos los días, porque decía que en tiempos de transformación no podíamos darnos el lujo de cumplir con un horario. Pese a todas las críticas, logró demostrar que tenía razón.

“Sus políticas disminuyeron la pobreza. Resultados como ese, pues queda claro que el humanismo, con su líder social a la cabeza, llegó al gobierno de México para servir al pueblo, no para servirse de él. Tuvimos mucho presidente y hoy tenemos mucha presidenta”, finalizó entre aplausos de los legisladores oficialistas.