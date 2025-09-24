Adán Augusto López cede... en la Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, reculó este miércoles y afirmó que para la reforma de la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum sí se consultará con especialistas.

En entrevista en la Cámara Alta, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) detalló que las Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos y de Hacienda van a convocar a audiencias públicas.

“Pues comentarles que va a salir un acuerdo de las Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos y de Hacienda, y van a convocar para el próximo viernes y el próximo lunes, esto pasado mañana que es 26 y para el día 29 creo que es el lunes, a audiencias públicas, audiencias, para escuchar a los interesados, a los representantes de la sociedad civil respecto de la iniciativa que recibimos, de la Ley de Amparo.

“Tomamos la decisión, hemos acordado. No es parlamento abierto, no es conversatorio, es en un formato distinto y los miembros de la comisión nos hicieron la petición”, explicó.

El senador morenista enfatizó que se escucharán las opiniones y dependiendo de ellas seguramente quienes dictaminarán tomarán decisiones en ese sentido.

??EXTRA EXTRA EXTRA?? Siempre sí.



Tal como informaron en su momento @Javier_Corral @NachoMierV @AnaLiliaRivra la Ley de Amparo entrará a discusión con expertos.@adan_augusto anuncia que viernes y lunes habrá audiencias públicas, para que el martes las comisiones unidas la… pic.twitter.com/1mzd2CobI4 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 24, 2025

Esto, luego de que el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Javier Corral, en dos ocasiones pidió que se realicen parlamentos abiertos para la reforma de la Ley de Amparo, ya que afirmó que se debe tener un mecanismo de consulta sobre los alcances de algunos de los cambios de esta reforma.