Arturo Ávila acusa al PRI de tramitar los amparos de los hijos de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, afirmó que los amparos concedidos para los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron hechos por el PRI.

En la mesa de debate con la periodista Azucena Uresti, el diputado Arturo Ávila resaltó que los “amparos falsos” los interpusieron para crear una narrativa de comunicación en contra de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo les digo que tenemos elementos para demostrar que quienes estuvieron detrás de la presentación de los juicios de amparo para crear una narrativa de comunicación en donde dijeran que los hijos del expresidente estaban vinculados, fueron los del PRI.

“Se presentaron sin firmas, se presentaron sin acreditar la personalidad del abogado que ya desmintió haberlos presentado, ya presentó una queja él porque tiene interés jurídico, y la queja va a permitir llegar a las cámaras de los juzgados y a quienes están vinculados directamente con la presentación de estos juicios”, afirmó.

Ante esa declaración, el senador del PRI, Pablo Ángulo, retó al legislador morenista a que si comprueba que su partido tramitó los amparos para los hijos del expresidente él deja su cargo como senador y, de lo contrario, Arturo Ávila deje su cargo.

“Azucena, pongo mi cargo de por medio, que el PRI no tiene absolutamente nada que ver, que éste es un gran mentiroso”, lo retó.

(minuto 36)