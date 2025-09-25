Buscan eliminar la reelección en la Auditoría Superior de la Federación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien forma parte del grupo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Morena, busca impulsar algunos cambios en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre otros la eliminación de la posibilidad de reelección de su titular, lo que frustraría una eventual pretensión de David Colmenares Páramo, el auditor actual, para buscar un segundo mandato de ocho años a partir del próximo año.

En dos iniciativas de reforma que presentó el pasado 23 de septiembre, Ramírez Cuéllar propone mantener el método de nombramiento del titular de la ASF –una mayoría de dos terceras partes de la Cámara de Diputados–, pero plantea que “dicha persona titular durará en su encargo ocho años sin posibilidad de reelección”.

Las iniciativas del diputado también plantean la prohibición de “vínculos familiares de la persona titular de la ASF con servidoras y servidores públicos” –para evitar los conflictos de interés y el nepotismo--, e instauran una nueva “colegiada” de tomar las decisiones, pues a raíz de los cambios realizados por Colmenares durante su gestión, el titular de la ASF “concentra una gran parte de las decisiones de la institución”.

“Esta forma de proceder puede limitar la diversidad de puntos de vista en la fiscalización”, señala una de las iniciativas, que contempla la creación de un??Consejo de Dirección como “órgano de consulta y análisis de las estrategias institucionales de la ASF”.

Las iniciativas de Ramírez Cuéllar muestran el interés que el grupo político de Claudia Sheinbaum tienen en la ASF, el principal organismo de fiscalización del Estado mexicano, encargado de revisar cómo las dependencias y los gobiernos estatales y municipales gastan los recursos federales.

El próximo año concluirá el mandato de David Colmenares, cuya gestión se ha caracterizado por informes de auditoría “a modo”, con acusaciones hacia su equipo de negociar con las autoridades para quitar observaciones incómodas; también se le ha señalado por entregar plazas de la ASF a personas “recomendadas” por líderes políticos.

Según la conformación actual de las fuerzas políticas, el diputado Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en la Cámara de Diputados, es el actor principal en el proceso de sucesión de Colmenares en la ASF, y en varias ocasiones el político zacatecano ha dejado claro que no sigue la agenda de la presidenta Sheinbaum.