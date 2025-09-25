Estancadas, las solicitudes desafuero de Adán Augusto López e Hilda Araceli Brown

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores Cervantes, afirmó que las demandas de juicio político contra el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, y la diputada morenista, Hilda Araceli Brown Figueredo, están empatanadas, ya que no ha recibido la solicitud, pues se tiene que esperar la prelación de la subcomisión de Examen Previo, misma que no se ha instalado.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el legislador morenista detalló que existen mil 200 procedimientos de juicios políticos estancados para que se pueda discutir la procedencia de juicio político de Adán Augusto López e Hilda Araceli Brown Figueredo.

“Es que tenemos más de mil 200 procedimientos de juicios políticos estancados, por cierto, ya muchos prescritos, porque está en la Subcomisión de Examen Previo y entonces ahí está atorado todo, no nos llega a la Comisión Jurisdiccional y no tenemos facultades.

“En este caso, de estas nuevas dos (solicitudes), también tengo que decirlo, la Ley Federal de Responsabilidad dice que se tiene que desahogar por prelación, ¿no? Imagínense, yo tengo ya un estudio donde podemos hacer tres bloques para desahogar todos los juicios políticos, porque aquí lo importante sería que a partir de esta reforma que nosotros estamos tratando de impulsar, bueno, pues que haya un borrón y cuenta nueva y se puedan desahogar todos los procedimientos que se presentan en esta legislatura, en esta propia legislatura”, detalló.

El legislar morenista explicó que ya presentó una iniciativa para que la Subcomisión de Examen Previo pase a formar parte de la Comisión Jurisdiccional, al que, afirmó, están buscando y esperando a que se apruebe.

Desafuero de “Alito” Moreno, para octubre

Flores Cervantes también detalló que la solicitud de desafuero para el senador Alejandro Moreno la debatirán hasta octubre, ya que hubo un cambio entre los miembros de la Sección Instructora luego que el diputado del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho Cué, pasó a ser parte de la vicepresidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro y se reincorporó la diputada Ruth Maricela Silva Andraca.

“No hay juicio político contra Alejandro Moreno, es declaración de procedencia, mejor conocido como desafuero. Está en estudio y vamos a convocar a la Sección Instructora para poder determinar si es de admitirse o no de admitirse este procedimiento.

“Lo queremos hacer la primera semana de octubre, le estamos dando tiempo a la compañera del cambio que hubo recién de un integrante del Partido Verde, el diputado Bolaños que ahora es vicepresidente, ya dejó el espacio, también es por normatividad, por reglamento, no puede estar en ninguna comisión y bueno, el verde ya nombró a otra compañera”, detalló.