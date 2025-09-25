Kenia López Rabadán ofrece limpiar la imagen negativa de la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, abrió la posibilidad de sesionar tres veces a la semana para sacar las iniciativas pendientes en la Cámara Baja.

En un desayuno con medios de información, la legisladora albiazul detalló que son más de 130 dictámenes pendientes en San Lázaro, ya que se les ha dado prioridad a los enviados por la titular del Ejecutivo.

“Es un proceso que está casi por concluir, pero si no se da, no hay forma de que las iniciativas y el trabajo legislativo tenga asidero formativo, necesitamos encontrar el tiempo y si es necesario poner más días de sesiones estamos obligados a hacerlo.

“Porque son iniciativas de todos los grupos parlamentarios que están esperando la dictaminación del pleno de las y los legisladores y para eso nos pagan, para legislar y hacer leyes. Por supuesto yo he planteado de horas, de días y de temas, para que podamos en conjunto, una vez que se haga el planteamientos a la Jucopo, podamos encontrar los días para esta dictaminación, es necesario”, detalló.

La legisladora afirmó que, aunque en este momento la Cámara de Diputados tenga la prioridad de la Glosa del Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Paquete Económico, al término de su aprobación se tendrá una ruta para los dictámenes pendientes de los grupos parlamentarios.

PROMETE LIMPIAR ESCENAS NEGATIVAS DE SAN LÁZARO

Kenia López Rabadán también afirmó que buscará limpiar la imagen negativa de la Cámara de Diputados, ya que resaltó, tiene que ser un referente para los mexicanos, ya que pagan sus impuestos y tienen que dar resultados.

“Lo que los ciudadanos esperan de los políticos son trabajos honorables, éticos, decentes, yo hoy estoy absolutamente enfocada a que la Cámara de Diputados sea un referente positivo porque los ciudadanos pagan impuestos para que aquí en la Cámara se den resultados, para que haya medicinas, para que haya carreteras seguras, para que haya hospitales en donde pueda salvar la vida, para que las escuelas a donde van los hijos sean de calidad, para eso los mexicanos pagan impuestos.

“De cada tres pesos que un trabajador gana, uno de esos tres pesos lo tiene que pagar en impuestos, se necesita que esta Cámara de Diputados dé resultados positivos, dé resultados a las personas, a las familias en México. Lo otro, las escenas negativas, las escenas malas, las escenas dañinas, yo espero, por el bien de México que ya no se den, no le sirven a nadie”, detalló.