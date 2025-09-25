Legisladores de Morena harán colecta para pagar el hospital de Manuel Espino

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, confirmó que solicitó el apoyo de los legisladores morenistas para ayudar con los gastos médicos del diputado oficialista Manuel Espino, quien hace unas semanas sufrió un derrame cerebral.

Ricardo Monreal detalló que la solicitud de apoyo fue de cinco mil pesos por cada diputado de los 252 que tiene su bancada, con lo que pretenden juntar más de un millón de pesos para el diputado Manuel Espino.

“Sigue en condiciones de gravedad el diputado Manuel Espino, lamentablemente, y sí solicité el apoyo. Como saben ustedes, la Cámara carece de servicios médicos mayores desde hace varios años. No hay y solo disponemos, como todos los mexicanos, del ISSSTE.

“Por la gravedad por la que se vio inmerso nuestro compañero diputado, fue a una institución privada. Así lo decidió quien lo encontró postrado. Y desde entonces está ahí, en ese lugar, desde hace ya 18 días, si mal no recuerdo. Y yo planteé al grupo parlamentario que fuéramos solidarios para apoyar. Y fue por unanimidad que lo vamos a hacer.

“Fue contundente la respuesta y fue unánime en beneficio de nuestro compañero diputado. Una aportación mínima de cinco mil pesos cada uno. Ya los que tengan más posibilidad económica pueden aportar más. Son 253 más los que se acumulen. Si alguien de otro grupo parlamentario quisiera aportar, está abierto”, explicó.

Ricardo Monreal detalló que el responsable de recaudar el recurso es Faruk Miguel Take, quien le da diario el reporte, hasta este día tiene registrado más de 400 mil pesos.