Hernán Bermúdez Requena dio resultados en Tabasco, dice Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseguró que el tiempo que estuvo como gobernador de Tabasco, su secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, dio resultados.

En conferencia de prensa para aclarar las supuestas omisiones en su declaración patrimonial, el senador morenista también aclaró que él no tenía indicios de que Bermúdez Requena tenía vínculos con el crimen organizado.

“Permítame, no teníamos ningún indicio. Yo no lo tuve tampoco, ni recibí reportes de inteligencia, ni de la Defensa, ni de Marina, durante el 2020, ni el 2021…

“Pero yo no me, digamos, no me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Hernán Bermúdez, dio resultados cuando menos durante el tiempo que yo estuve como gobernador, hubo una reducción significativa. Nosotros recibimos, éramos el primer lugar en secuestro en el país, y cuando yo dejé Tabasco en agosto del 2021, pues ya el secuestro estaba creo que en el lugar 18 o en el 21, la extorsión también”, afirmó.

El senador morenista resaltó que si él fuera otra vez gobernador de Tabasco y tuviera la oportunidad de nombrar a un perfil como Bermúdez Requena, ya no lo haría.

“Si después Bermúdez vino a descomponerse, pues ya no fue parte de mi responsabilidad. Si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar a un secretario de Seguridad Pública, ya con la experiencia, pues seguramente no nombraría a un personaje como él”, resaltó.

También afirmó que él no pactó con Bermúdez Requena, ya que enfatizó que no pacta con nadie, ya que él hace política.

“Mi historia de vida le puede demostrar a usted que yo no pacto, ni pactaré nunca con nadie. Por eso, pues ahí está, ahí están en mis declaraciones, en el hecho de que fui el primer gobernador que hizo pública su declaración patrimonial. Yo no pacto, esa no es mi naturaleza. Yo hago política y eso es distinto”, resaltó.