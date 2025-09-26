“Patético, torpe y acabado”, dice “Alito” Moreno sobre Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, llamó patético, torpe y acabado al senador morenista Adán Augusto López tras la conferencia de prensa que ofreció para negar la omisión de declaraciones patrimoniales.

En sus redes sociales, el presidente del PRI afirmó también que López Hernández es el claro ejemplo de lo que son los políticos de Morena: corruptos, hipócritas y una vergüenza para México.

“Adán Augusto López Hernández es el claro ejemplo de lo que son los políticos de Morena: corruptos, hipócritas y una vergüenza para México. Patético, torpe y acabado. Moralmente derrotado y sin autoridad alguna para hablarle al pueblo de México.

“Así como lo ven, este es el domicilio fiscal de la empresa que le deposita millones de pesos al narcosenador @adan_augusto”, escribió.

En el mismo mensaje también resaltó que narcopolíticos de Morena son un cáncer para el país, ya que saquean, mienten y creen que el poder es eterno, sin embargo, afirmó que ya están exhibidos y el pueblo no les perdonará tanta corrupción.