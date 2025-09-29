Adán Augusto dice que dará a conocer al autor de la filtración “cuando sea políticamente oportuno”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, afirmó que sabe quién supuestamente filtró sus documentos fiscales y que lo dará a conocer cuando sea políticamente oportuno.

El senador dio esta declaración luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum negara que hubo ‘fuego amigo’ y que los documentos filtrados vinieran de su gobierno.

“A ver, yo nunca hablé de ‘fuego amigo’ y yo coincido con la presidenta. No es desde luego ‘fuego amigo’.

“Que yo sí quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer. Cuando yo considere políticamente oportuno”, enfatizó.

A pregunta expresa, @adan_augusto dice que valorará el momento político para hacer público el nombre de quien está detrás de la información en su contra.



Califica de "fantasía" la versión de que él y AMLO hablaron con Hernán Bermúdez para pedirle que no declare nada en contra de…

Adán Augusto López explicó que dará a conocer el nombre de la persona que supuestamente filtró los documentos cuando lo considere conveniente, pero aclaró que eso no quiere decir que tomará acciones políticas.

Pide respetar presunción de inocencia

El senador morenista volvió a negar que sabía que los supuestos vínculos de su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena con el crimen organizado cuando fue gobernador de Tabasco y pidió respetar el principio de presunción de inocencia.

“Yo creo que primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe de respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que, a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento.

“Ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, de Defensa Marina, nadie, ni fiscalías. Nadie a mí me informó y vaya que todos los días nos reunimos en las mesas de seguridad. Entonces, hay que esperar a que las autoridades hagan sus investigaciones y se deslinden responsabilidades”, detalló.