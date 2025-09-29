Caso de Adán Augusto evidencia confrontación al interior del gobierno: MC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que el caso del senador Adán Augusto López evidencia que hay una confrontación en el interior de gobierno, ya que –expuso–los señalamientos en contra del tabasqueño vienen de fuentes gubernamentales.

El senador emecista resaltó que la explicación del pago de impuestos del senador Adán Augusto López deja más dudas que certezas.

“Yo creo que la explicación que dio el otro día el senador Adán Augusto deja más dudas que certezas. Me parece que lo del pago de los impuestos es una duda razonable, como también lo es el potencial conflicto de interés de los depósitos que ha recibido de una empresa que aparentemente fue proveedor en su gobierno. Y creo que él tendrá que ser mucho más exhaustivo en la explicación de las dudas, repito, que razonablemente se generaron.

“Creo que lo que ha sucedido con el caso del senador Adán Augusto evidencia que al interior del gobierno hay una confrontación que cada día se evidencia más porque todos estos señalamientos que se han hecho sobre él provienen de fuentes gubernamentales y vale la pena hacer la recapitulación.

“Es decir, ¿de dónde sale el tema de La Barredora? Del propio gobierno. ¿De dónde salen los señalamientos, los presuntos señalamientos en la carpeta de investigación? Del propio gobierno ¿De dónde salen las inconsistencias de su declaración patrimonial y fiscal? Del propio gobierno”, explicó.

Clemente Castañeda resaltó que al interior del gobierno es una evidente confrontación y una lucha por el poder, “ahí se inscribe el problema que él está enfrentando”.