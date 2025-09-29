Kenia López pide a Adán Augusto y Araceli Brown que aclaren señalamientos en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió a los legisladores morenistas Adán Augusto López e Hilda Araceli Brown que aclaren sus situaciones fiscales y legales por los que han sido cuestionados.

En entrevista en la Cámara de Diputados, la diputada panista enfatizó que acompaña a la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para que los morenistas aclaren las situaciones que están pasando, ya que el país necesita certeza de saber qué hacen sus políticos.

“Yo acompaño la exigencia de que se aclare, se dijo hoy desde el Ejecutivo Federal, y yo acompaño la exigencia de que se aclare. México necesita certeza, necesita saber qué hacen sus políticos -de todos los partidos, por cierto- cómo reciben sus ingresos, cómo se pagan impuestos por esos ingresos; así es que, por supuesto yo acompaño esa exigencia de que se aclare, por el bien del Congreso mexicano, por el bien de la certeza para los ciudadanos, por el bien del prestigio de la política, de los políticos.

“Espero que haya una investigación objetiva, una investigación alejada de filias y de fobias, y que se aclare para todas y todos los mexicanos. La verdad debe ser la prioridad, la certeza de legalidad debe ser la prioridad para cualquier servidor público, yo lo he dicho, se necesita prestigiar la política, se necesita demostrar que se pueden hacer las cosas bien y de manera honorable, así es que por el bien del Congreso mexicano yo acompaño esta exigencia de que se aclare todo este proceso”, enfatizó.

Kenia López Rabadán resaltó que es necesario que haya transparencia y haya certeza de todos los partidos políticos, independientemente del derecho que tienen de defenderse, a decir exactamente en dónde están, ya que México también tiene derecho a saberlo.