El valor de la lealtad no admite medias tintas, dice Sheinbaum a jóvenes militares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum insistió a militares sobre la disciplina, la lealtad, la valentía y la generosidad, valores con los que llamó a sacrificarse por anteponer el servicio a la patria.

Durante la declaratoria de Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del Sistema Educativo Militar 2025, emitió un discurso a las y los jóvenes que concluyen un ciclo.

“El valor de la disciplina. Que va más allá del orden, es la voluntad de sostenerse firme cuando el cansancio y la tentación invitan a rendirse. Es la capacidad de hacer sacrificios personales por un ideal más alto: por la familia que confía, por el pueblo que espera y por la patria que necesita de cada una y cada uno de ustedes”, pronunció.

Fotos: Eduardo Miranda

En el Heroico Colegio Militar la jefa del Ejecutivo Federal habló también del valor de la generosidad. “Quizá el valor más grande de todos, porque significa estar dispuesto a dar incluso la vida para proteger la vida de los demás y a la patria”.

En cuanto a la lealtad, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas dijo que no admite medias tintas, es fidelidad a los compañeros, a la palabra dada, a los ideales y convicciones, la lealtad a la patria y a la bandera nacional.

“El valor de la valentía. Que no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Es caminar hacia adelante con el corazón firme, movidos por el deber, por el amor a la patria y al pueblo”.

En otro momento también expuso el valor de la honestidad, el cual no solo quiere decir que se hable con la verdad, sino “vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ser honesto es no traicionarse a sí mismo ni a los demás, actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad”.

Redundó en aplicar estos valores para contar con una vida de convicciones, por ejemplo, de servir al pueblo y a la patria.

“Estos valores son palabras que pueden estar en un Código Militar, pero son más que eso, son virtudes vivas que ustedes encarnan en cada acción, en cada misión; son los pilares que sostienen no solo a nuestras Fuerzas Armadas, sino también al pueblo de México y a la patria. Elegir ser parte de las Fuerzas Armadas significa que se tiene un profundo amor por la familia, por nuestro pueblo y por la patria”.