Adán Augusto López dice que sus ganancias ahora son por la “actividad ganadera”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el senador morenista Adán Augusto López explicó cuánto pagó por los recursos que obtuvo por asesoría legal, elaboración de contratos y una serie de actividades en los años 2023 y 2024, este martes afirmó que los recursos que obtuvo este año son por sus actividades como ganadero.

En entrevista en el Senado, Adán Augusto López Hernández explicó que dejó de realizar sus actividades como asesorías para no tener conflicto de intereses respecto a su actividad política.

–Senador, tengo una duda de lo que presentó ayer. Sobre el tema del conflicto de interés, usted decía que no había ningún conflicto de interés porque no era servidor público… ¿Sigue usted con estas actividades? –se le preguntó.

–No, dejé de realizar esas actividades y me concentré, como lo informé, en el asunto de la ganadería, precisamente para evitar la posibilidad de un conflicto de interés –respondió el también coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Senado.

-Es que en la lámina que pusieron hay una parte que decía “actividades profesionales y empresariales” y sumaban como 24 millones en lo que va del año…

–Ah, pero de este año. Sí, porque es la actividad ganadera.

–Ah, ya es sólo actividad ganadera.

–Sí, mes con mes embarcan un promedio de 150 cabezas de ganado.

–Pero ya no sigue con actividades de...

–No, ahorita no, porque básicamente esas las presto en Tabasco y no he podido ni siquiera estar en Tabasco –aclaró Adán Augusto López.

–¿Usted solamente mantiene sus negocios personales, como éste de la ganadería, por ejemplo?

–Sí, ahora no estoy prestando asesorías ni nada.

López Hernández consideró que se trata de una campaña para torpedear el movimiento ya que, afirmó, sus contrincantes no saben ser oposición, no saben entrar en contacto con la gente y es una campaña para desvirtuar todo.

“Hoy leía yo una columna de este señor Riva Palacio, pues si tiene una grabación, como dice, que la presenta la autoridad. Son puras mafufadas y obedecen a intereses, evidentemente, detrás de LatinUs ya sabemos que está Roberto y Federico Madrazo y así, todos”, afirmó.