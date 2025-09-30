Diputado de Morena propone hasta cinco años de cárcel para personas que alteren Himno Nacional. Foto: Facebook: Juan Guillermo Rendón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado de Morena, Juan Guillermo Rendón, lanzó una iniciativa que propone de tres a cinco años de prisión para aquellas personas que alteren el Himno Nacional cuando lo interpreten.

La iniciativa busca reformar la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y propone que al que haga ultraje al Himno Nacional, que no sea interpretado conforme a la letra o estrofas originales permitida por la Secretaría de Gobernación, se le aplicará de tres a cinco años de prisión y multa de tres mil a ocho mil la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se lo que se traduce en cerca de 900 mil pesos.

En la exposición de motivos, el diputado morenista resaltó que la importancia de un Himno Nacional para un país va mucho más allá de ser sólo una canción, y que es un símbolo poderoso de identidad, unidad y soberanía nacional.

“Símbolo de identidad nacional, el Himno Nacional representa la historia, los valores, la cultura y la lucha del pueblo. Al escucharlo o cantarlo, se fortalece el sentido de pertenencia y se evoca el orgullo de ser parte de una nación”, detalla.

Sin embargo, expone que es de conocimiento popular que en diferentes actos protocolarios del deporte o de acontecimientos de diversa índole, cuando se ha interpretado, es evidente que lo hacen de manera espontánea sin el respeto ni la preparación previa.

La iniciativa también resalta que queda estrictamente prohibido cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro y que para cantar o ejecutar los himnos de otras naciones en territorio nacional, se deberá tramitar la autorización correspondiente ante la Secretaría de Gobernación.