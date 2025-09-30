Senado ratifica en fast track a Alejandro Encinas como embajador ante la OEA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta enviara una terna para tres nombramientos diplomáticos, en donde aparece Alejandro Encinas Rodríguez como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, el Senado la aprobó en fast track.

El pleno de la Cámara Alta avaló por 79 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones el nombramiento de Encinas Rodríguez como representante de México ante la OEA.

En la Ciudad de México, Encinas Rodríguez fue secretario de Medio Ambiente, de Desarrollo Social y de Gobierno del Distrito Federal, así como jefe de Gobierno sustituto; actualmente se desempeñaba como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.

Veterano militante de izquierda, Encinas fue Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También ha sido diputado federal y senador.

Laura Elena Carrillo Cubillas, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, Laura Itzel Castillo y Alejandro Encinas. Foto: Eduardo Miranda

Laura Elena Carrillo Cubillas obtuvo 80 votos a favor y 11 en contra para ser designada embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria y fungir como Representante Permanente de México ante las Agencias de la ONU con sede en Roma, Italia: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Además, fue aprobada por 89 votos a favor y uno en contra la designación de Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa del Brasil.

Minutos antes, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales aprobaron el nombramiento de los representantes mexicanos en el extranjero propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Después de la votación, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, tomó protesta a los tres nuevos representantes del país.