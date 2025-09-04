Tras visita de Marco Rubio, Nueva Derecha avizora ruptura entre el “claudismo” y el “obradorismo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha afirmó que en 2030 será el fin de los cárteles narcoterroristas en México, gracias a la influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la visita a Palacio Nacional de su secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado 3 de septiembre.

En un comunicado, la organización de corte político-religioso consideró que la primera visita de Rubio representa un “punto de inflexión histórico” en la seguridad binacional, ya que según afirmó, los cárteles prosperaron con la complicidad de los gobiernos mexicanos desde 2012, y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum estaría “obligada a colaborar” en su desmantelamiento, lo que permitiría una ruptura entre el “claudismo” y el “obradorismo”.

El Consejo dijo que este escenario abre tres oportunidades políticas:

Omar García Harfuch podría aspirar a la presidencia de México en 2030, “bajo las siglas de Morena, pero filtrada de obradorismo trasnochado”.

Sheinbaum tendría finalmente la posibilidad de gobernar sin cubrir al “psicótico de Tabasco”, en referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La candidatura a la presidencia de Estados Unidos, de Marco Rubio en 2028, “habiendo acabado con los cárteles”.

El comunicado califica a los cárteles como “narco-socialismo terrorista” y los vinculó con un supuesto alineamiento de México al bloque de China en una “3ª Guerra mundial no nuclear”. Además, atribuyó a los cárteles la muerte de 300 mil estadounidenses anuales por fentanilo, planteando una narrativa de seguridad binacional extrema.

El pasado 3 de septiembre, en el encuentro de Sheinbaum con Rubio, los dirigentes políticos pactaron crear un grupo de “alto nivel” para “desmantelar el crimen organizado transnacional”.

Tras la reunión, el secretario de Estado declaró en conferencia: “Como vecinos enfrentamos amenazas en común y hemos llegado a un nivel de cooperación histórica, jamás en la historia ha habido este nivel de cooperación, con respeto a la soberanía, y que da resultados concretos”.