La FGR asigna escolta a Fernández Noroña tras choque con “Alito”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, desmintió que la Guardia Nacional (GN) esté resguardando la propiedad que adquirió en Tepoztlán, Morelos, tras una protesta de comuneros.

Sin embargo, dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó escoltas tras la gresca que tuvo con el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, en la sesión de la Comisión Permanente del 27 de agosto.

En redes sociales, el legislador morenista justificó la asignación de escoltas por estar prevista en la ley.

“Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la @GN_MEXICO_, mienten. Hoy, apenas el día de hoy, la @FGRMexico me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de @alitomorenoc y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, compartió.

Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la @GN_MEXICO_, mienten. Hoy, apenas el día de hoy, la @FGRMexico me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de @alitomorenoc y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 5, 2025

Sin embargo, dos horas y media después, el mismo senador informó en la red social X que decidió declinar a la protección de la Guardia Nacional.

“Acabo de platicar con los elementos de la @GN_MEXICO_ y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la @FGRMexico.”

Acabo de platicar con los elementos de la @GN_MEXICO_ y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la @FGRMexico. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 5, 2025

La FGR recrea el enfrentamiento entre “Alito” y Noroña

En su charla habitual en redes sociales del día de ayer, Fernández Noroña informó que este día acudió a la antigua sede del Senado para recrear las agresiones que padeció por parte del senador tricolor Alejandro “Alito” Moreno al término de la sesión.

“Me citaron mañana en el antiguo Senado para recrear la agresión de que fui objeto siendo presidente de la Comisión Permanente en una sesión de la Comisión Permanente ahí en el antiguo Senado. Me citó la Fiscalía General de la República. Para mí que ese asunto avance es muy importante”, dijo.