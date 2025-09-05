Sheinbaum se ríe de las aspiraciones presidenciales de Kenia López Rabadán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se rio de las aspiraciones presidenciales de la panista Kenia López Rabadán y dijo que llama la atención que hable del tema cuando está comenzando su dirigencia en la Cámara de Diputados. “¿Ya anda futureando?”

Mientras se le hacía el planteamiento de que la panista, lo mismo que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, podrían buscar la Presidencia hacia 2030, la presidenta comenzó a reír y después contestó: “Pues todavía le falta ser presidenta de la Cámara, ¿no?”, para referirse a López Rabadán.

Tras el comentario de que es ya la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la mandataria federal aclaro:

“Ya es, pues, pero todavía le falta un año. Todos tienen derecho a tener legítimas aspiraciones”.

Agregó que “primero, faltan cinco años, ¿no?, cinco años, cinco largos años, aunque se van rápido. Y después, el pueblo decide, el pueblo decide”.

La jefa del Ejecutivo federal aprovechó para decir que en el caso de Morena “está muy determinado la manera en que se elige a los candidatos, está en sus reglas. En el caso de otros partidos es distinto”.

Enseguida emitió la opinión en torno a los tiempos en los que se comienzan a destapar.

“Pero, ¿no les llama la atención que apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda futureando? Llama la atención, vamos a dejarlo ahí”.

Ya con el gobierno en manos de Morena, el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde más de tres años antes de la sucesión presidencial comenzaba a hablar en sus conferencias de Palacio Nacional de las características de quienes veía con mayores posibilidades.

En septiembre de 2021, en un evento del gobierno federal en la Ciudad de México, López Obrador levantó la mano de la hoy presidenta Sheinbaum Pardo y aunque era referente a que ella atendería un asunto sobre el que se le preguntaba, el gesto fue muy similar al de una persona que obtenía un triunfo.

El exmandatario federal también usó la palabra “futurear” para responder a quienes veían que hijo Andrés Manuel López Beltrán pudiera en algún momento llegar a la Presiencia.

“Eso es futurismo corriente, barato, vulgar”, así refirió sobre las posibilidades que López Obrador le veía a su hijo.

Dicha declaración fue la última que el tabasqueño dio en su última conferencia de prensa en la sede presidencial y antes de irse a la quinta en Palenque, Chiapas.