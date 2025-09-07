“Ahora los tres Poderes responden al pueblo”: Sheinbaum

VERACRUZ, Ver. (apro).- Tras la elección judicial y la toma de posesión de los nuevos impartidores de justicia, ahora los tres poderes le responden al pueblo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Miren qué hermoso lo que pasó este año en nuestro país, va a quedar escrito en la historia: este año, el pueblo de México decidió elegir al Poder Judicial”, dijo la mandataria en Veracruz.

“Entre todas y entre todos elegimos a jueces, a magistrados y a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, los tres Poderes responden al pueblo: el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Eso significa ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo…’”, dijo en esta entidad durante su gira de rendición de cuentas.

En su discurso, la presidenta de la República reiteró que la relación con el Gobierno de Estados Unidos será de cooperación y coordinación, pero nunca de subordinación.

“En todos los foros hemos defendido a nuestros paisanos, hombres y mujeres que dejaron sus comunidades para trabajar en Estados Unidos y buscar una mejor vida, siempre apoyando a sus familias.

“Así es el pueblo de México: generoso, que nunca olvida a los suyos. Hemos señalado que las remesas son un apoyo fundamental para nuestro país y también hemos dejado claro que Estados Unidos no sería lo que es sin las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”, expresó.

Al término del evento en el estadio Beto Ávila, la presidenta recibió solicitudes de apoyo y muestras de simpatía de militantes y simpatizantes de Morena.

Programas Sociales

En Veracruz se aplican obras y programas sociales por 59 mil millones de pesos en 2025, informó Sheinbaum en Boca del Río, donde anunció además la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y nuevos proyectos de salud, vivienda e infraestructura.

Sheinbaum detalló que este año la inversión en programas sociales en Veracruz incluye a 921 mil 915 personas con Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y 114 mil 62 con Pensión para Personas con Discapacidad. Además, 44 mil 675 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 27 mil 56 estudiantes reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La Beca Benito Juárez beneficia a 248 mil 631 adolescentes de preparatoria y a 280 mil 299 niñas y niños de primaria. También, 6 mil 726 escuelas fueron atendidas mediante el programa La Escuela es Nuestra, incluyendo 684 planteles de nivel medio superior.

En materia alimentaria, 252 mil 664 niñas y niños reciben leche para el Bienestar. En el sector productivo, los apoyos alcanzan a 25 mil 266 pescadores de Bienpesca, 178 mil 68 agricultores de Producción para el Bienestar, 159 mil 440 beneficiados con fertilizantes gratuitos y 61 mil 350 integrantes de Sembrando Vida.

Nuevos programas

La presidenta destacó la creación de la Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a 205 mil 184 mujeres de 60 a 64 años. También mencionó la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, dirigida a 267 mil 819 estudiantes de secundaria.

En salud, inició el programa Salud Casa por Casa, con atención preventiva a adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, 2 millones 683 mil 79 veracruzanos participan en asambleas comunitarias como parte de la reforma constitucional en favor de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Salud e infraestructura hospitalaria

Sheinbaum informó la inauguración de los hospitales de Nautla, Orizaba y Coatzacoalcos, además del nuevo Centro Estatal de Cancerología. En los próximos meses se renovarán los hospitales de Pánuco, Misantla y Tuxpan.

También se edificará el Hospital General de Zona en Minatitlán, la Sala de Hemodinamia en Xalapa y un Centro de Salud en Gutiérrez Zamora.

Vivienda

En materia de vivienda, 262 mil 235 familias veracruzanas fueron beneficiadas con quitas a deudas del Infonavit y más de 10 mil con Fovissste, lo que permitirá obtener escrituras sin costo. Adicionalmente, se proyecta la construcción de 38 mil 950 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda y 65 mil más del Infonavit en la entidad.

Educación

En el ámbito educativo, la presidenta anunció la construcción de un campus de la Universidad Rosario Castellanos en Veracruz, aunque no precisó la ubicación. Este proyecto forma parte de la ampliación de cobertura que incluye nuevas preparatorias en el estado.

Obras estratégicas

Entre los proyectos de infraestructura en la entidad destacan el acueducto La Cangrejera en Coatzacoalcos, el distribuidor vial del puerto de Veracruz y la planta de fertilizantes Escolín.

Cierre de la gira

El anuncio se realizó ante más de 31 mil personas en el estadio Beto Ávila de Boca del Río, donde Sheinbaum cerró su gira de rendición de cuentas por nueve estados en este fin de semana.