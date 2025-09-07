Senador del PVEM respalda ruptura con Morena en 2027: “nunca debemos olvidar que han habido ratas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cada vez son más las voces dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que reclaman la necesidad de marcar distancia con Morena y construir un camino propio rumbo a las elecciones de 2027.

El senador del Verde, Luis Armando Melgar, quien en su momento se hizo viral por vacacionar en Europa en contraste con el principio de austeridad, respaldó la idea de que el partido compita sin alianzas en el próximo proceso electoral.

El legislador manifestó su apoyo total al coordinador nacional del PVEM, Arturo Escobar, quien ha planteado que en al menos 17 estados el Verde podría “contender de manera independiente”.

“Coincido con mi compañero y amigo del Partido Verde, Arturo Escobar”, escribió Melgar en redes sociales.

Coincido con mi compañero y amigo del Partido Verde, @ArturoEscobary1 ??https://t.co/O5HOKnVrEa



Nunca debemos olvidar que han habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces, quienes cínicamente saquearon… pic.twitter.com/4gZcT8Jghl — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) September 7, 2025

El pasado 28 de julio, al responder a las críticas sobre su viaje a Londres, el senador reivindicó que ha trabajado para Ricardo Salinas Pliego y que jamás ha pregonado una “austeridad hipócrita”.

“Varios militantes del oficialismo siguen enojados porque logré la senaduría compitiéndole a Morena. Como ellos mismos dicen; no somos iguales. Ellos son unas ratas, mientras que yo he cimentado mi carrera en el trabajo honesto y en el sector privado”, dijo entonces.

NO SOMOS IGUALES. No distraigan al pueblo bueno.



Los bots y los troles del oficialismo están desatados porque buscan desviar la atención de la corrupción y los nexos de varios personajes de la 4T con el crimen organizado.



Desde hace 25 años trabajo orgullosamente en el sector… pic.twitter.com/PLHXUk2eCF — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) July 29, 2025

*Morena como un aliado incómodo*

Melgar sostuvo que en Morena se ha dado cobijo a personajes con señalamientos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

“Nunca debemos olvidar que han habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces, quienes cínicamente saquearon y violentaron, con total impunidad, la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo noble y bueno”, acusó.

Cabe recordar que hace dos meses la presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón, ya había adelantado que se analizaba la posibilidad de competir sin alianzas, como ocurrió en San Luis Potosí, donde el partido logró consolidar su fuerza con candidatura propia.