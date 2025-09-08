Alito se reúne con Boluarte mientras el Congreso de Perú busca declarar “non grata” a Sheinbaum

El líder nacional del PRI en la reunión con la presidenta de Perú. Foto: @alitomorenoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras que este lunes la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó declarar como persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el senador priista Alejandro “Alito” Moreno acudió al país andino y se reunió con su presidenta Dina Boluarte.

En sus redes sociales, Alejandro Moreno informó que visitó a la mandataria peruana y al Partido Aprista Peruano ya que resaltó que el PRI y esa institución política comparten una historia de lucha, de compromiso con la democracia y con las causas del pueblo.

“Me dio mucho gusto visitar la sede del @APRA_Oficial en Perú y reunirme con nuestros hermanos apristas.

“El PRI y el APRA comparten una historia de lucha, de compromiso con la democracia y con las causas del pueblo. Unidos, seguimos fortaleciendo los lazos que nos inspiran a trabajar por un mejor futuro para nuestras naciones”, escribió.

Este lunes, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Peruano aprobó con 12 votos a favor y seis en contra declarar persona no grata a la presidenta Claudia Sheinbaum por considerar una conducta hostil hacia el Perú, luego de asumir su cargo en octubre de 2024, al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y al referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

La propuesta de declarar persona no grata a la presidenta Claudia Sheinbaum se pondrá a consideración del Pleno peruano en los próximos días.